Um 11:24 liegt der ATX TR mit -0.09 Prozent im Minus bei 6824 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Mayr-Melnhof mit +1.11% auf 136.5 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +0.65% auf 77.7 Euro und Zumtobel mit +0.61% auf 7.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15682 ( -0.07%, Ultimo 2022: 13923, 12.63% ytd). - In den News: Evotec, CA Immo, Research zu DO & CO und voestalpine, Aktienkäufe bei Lenzing- Nachlese: Wienerberger-Geschäftsbericht, gesprochen von Josef Obergantschnig für 30x30- Tag 2 im Achtelfinale beim 16. Aktienturnier- Kurze zu RHI Magnesita- Unser Robot sagt: Kapsch, Lenzing, CA Immo und weitere Aktien auffällig; Radka Döhring führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 11.Juli: Admiral Sportwetten, ...

