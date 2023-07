Linz (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Inflationsdaten Norwegens lassen wohl weitere Zinserhöhungen unumgänglich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der Teuerung selbst habe sich ein marginaler Rückgang auf 6,4% abgezeichnet. Überraschend sei aber vor allem der Anstieg der Inflation exkl. Nahrung und Energie auf 7% gewesen. Die beiden Inflationsdaten würden darauf hinweisen, dass auch nach der zuletzt kräftigen Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf 3,75% der Preisdruck in Norwegen zu stark sei. Die Norges Bank erwarte ihr Leitzinshoch bei 4,25%, wodurch ein weiterer markanter Zinsschritt im August erwartet werde. (11.07.2023/alc/a/a) ...

