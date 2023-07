Der Weg für eine umfassende Batteriemarkt-Regulation in der EU ist frei. Nach dem EU-Parlament Mitte Juni stimmten nun auch die EU-Mitgliedstaaten der Regelung zu. Damit ist das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. In wenigen Wochen tritt die Verordnung damit in Kraft. Das Dokument muss nun genau genommen noch formal von Rat und Parlament unterzeichnet werden. Anschließend wird es im Amtsblatt der ...

