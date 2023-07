Der DAX wirkt charttechnisch angeschlagen. Der Nasdaq100 ist seinem 200-Tage Durchschnitt gefährlich weit davon gelaufen. In der Eurozone zeigt die Geldmenge M1 eine recht steile Fallgeschwindigkeit. Die Inflation ist immer noch nicht wirklich gezähmt. Und dennoch: Müssen die Notenbanken schon in absehbarer Zeit umschwenken, wenn sie die Konjunktur nicht zu sehr bremsen wollen? Außerdem dürfte es in den kommenden Wochen reichlich Infos aus den Unternehmen geben mit den Berichten über das zweite Quartal, ggfs. nebst konkretisierten Ausblicken. Welche Erwartungen darf man an die Berichtssaison stellen?







