Bullenfalle, Konsolidierung oder Auftakt zu einer neuen Rally? Der Markt ist gerade nicht wirklich einfach einzuschätzen. Auf der eine Seite haben wir die Furcht vor steigenden Zinsen und einer Rezession bei steigenden Preisen. Auf der anderen Seite werden am Aktienmarkt jeder kleine Rücksitzer zum Einstieg genutzt, Andere sehen eine Konsolidierung als längst überfällig an. Wie Sie Ihr Depot in der Ferienzeit günstig absichern und und damit entspannt in den Urlaub fahren können, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Executive Director Morgan Stanley.