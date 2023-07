Marley Spoon, ein Anbieter von Kochboxen auf Abonnement-Basis feiert sein Listing an der Frankfurter Börse. Der HelloFresh-Konkurrent ist bereits in Australien an der Börse gelistet. Was sich das Berliner Unternehmen jetzt vom deutschen Markt verspricht, welche Wachstumsaussichten zu erwarten sind und was die Kochboxen vom Konkurrenten HelloFresh unterscheidet, erfahren Sie in diesem Interview mit Fabian Siegel, dem Gründer und CEO von Marley Spoon. Hinweis auf Interessenkonflikte Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Marley Spoon.