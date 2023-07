(shareribs.com) New York 11.07.2023 - Der Autobauer Tesla plant den Bau seiner nächsten Gigafactory in Mexiko. Das Unternehmen wird voraussichtlich in Kürze die Baugenehmigung für die Fabrik erhalten. In Frankreich zeigt man sich offen für die Investitionen von Tesla. Die Produktionsziele von Tesla für die kommenden Jahre sind nach wie vor sehr ehrgeizig. In diesem Jahr könnten knapp zwei Millionen ...

