OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt will mit ihrer Fördertätigkeit die Energiewende in Deutschland unterstützen. "Wir wollen zeigen, wie viel geht, wenn man will und wenn man anpackt", sagte der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde, am Dienstag in Osnabrück. Die Stiftung fördere bereits viele innovative Vorhaben in Forschung und mittelständischer Wirtschaft, die sich mit erneuerbaren Energien und effizienterer Energienutzung beschäftigen, sagte Bonde.

Neben der Erzeugung erneuerbarer Energie gehe es auch um Optimierungen bei Verteilnetzen oder Neuentwicklungen bei Strom, E-Mobilität oder der Entwicklung von Wärmespeichern. Die Herausforderung bestehe darin, Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig die Energiesicherung sicherzustellen, sagte Bonde.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt finanziert sich aus den Erträgen ihres Stiftungskapitals in Höhe von aktuell 2,42 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurden 56,4 Millionen Euro Fördermittel für 263 Projekte ausgeschüttet, im Jahr 2021 waren es noch 59,8 Millionen Euro./eks/DP/ngu