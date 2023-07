In Dubai und Saudi-Arabien ist der Aufbau vieler neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge geplant. Während es in Dubai bereits ein konkretes Ausbauziel gibt, will sich Saudi-Arabien beim Aufbau seines HPC-Netzes am Tempo des Markthochlaufs orientieren. Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat angekündigt, die Anzahl ihrer Ladestationen von derzeit 370 bis zum Jahr 2025 auf 1.000 zu erweitern ...

