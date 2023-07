Bad Reichenhall. 11. Juli 2023 (ots) -Am 18. Juli besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gebirgsjägerbrigade 23 in Bad Reichenhall. Er informiert sich über die aktuelle Lage bei den Gebirgsjägern und die Fähigkeiten der Gebirgstruppe. Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten. Darüber hinaus präsentieren die Soldaten auszugsweise eine Führungseinrichtung im Gebirge, Gebirgslogistik mit Tragtieren sowie unter anderem ihre soldatischen Fähigkeiten in der Verteidigung, als Feldposten sowie Scharfschützen.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte beachten Sie, dass der Besuch wetterabhängig ist und gegebenenfalls noch kurzfristig abgesagt werden muss. Ab dem Treffpunkt fahren die Medienvertretenden mit einer Seilbahn auf die Reiteralpe, was eine besondere Herausforderung für Personen mit Höhenangst bedeuten kann. Auf der Reiteralpe muss eine Wegstrecke von knapp vier Kilometern fußläufig absolviert werden. Es empfiehlt sich eine gewisse körperliche Grundfitness sowie leichtes Gepäck. Der Beginn des Medienprogramms wird, je nach Medieninteresse, ggf. noch nach hinten verschoben. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 13. Juli 2023, 10 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle der Gebirgsjägerbrigade 23.Pressekontakt:GEBIRGSJÄGERBRIGADE 23Nonner Straße 23-2783435 Bad ReichenhallTel. +49 (0) 8651 79 - 2820E-Mail: GebJgBrig23Presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5555580