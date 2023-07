MITTWOCH, DEN 12. JULI Am Mittwoch, den 12. Juli, veröffentlicht About You seine Q1-Zahlen, während Schaltbau und Burberry ihre Hauptversammlungen abhalten. Die Q2-Zahlen von DNB ASA werden ebenfalls erwartet. In Japan stehen die Erzeugerpreise und die Kernrate der Maschinenaufträge im Fokus, während Spanien, Portugal und die USA ihre Verbraucherpreise und Realeinkommen veröffentlichen. Die kanadische Zentralbank wird eine Zinsentscheidung treffen ...

