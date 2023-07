Geht die Hausse weiter? Ein historischer Indikator, der seit 1950 in 82 Prozent der Fälle richtig lag, schlägt jetzt wieder an. So könnten sich Aktien in der zweiten Jahreshälfte nun entwickeln Nach einem schwierigen 2022 geht es dieses Jahr für die meisten großen Aktien-Indizes wieder bergauf. So liegen der S&P 500 oder der Nasdaq beide deutlich im Plus. Technisch gesehen befinden sie sich sogar in einem Bullenmarkt, da sie seit ihren Bärenmarkttiefs ...

