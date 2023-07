NielsenIQ und GfK bieten gemeinsam den Full View, den weltweit umfassendsten und klarsten Blick auf das Kaufverhalten von Konsumenten, kombiniert mit einer unvergleichlichen Omnichannel-Abdeckung, Datenplattformen und vorausschauenden Analysen.

Das kombinierte Unternehmen hat einen Umsatz von über 4 Milliarden US Dollar und mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern.

Eine komplementäre und einzigartige globale Reichweite sowie die Investitionen in Abdeckung und Technologie ermöglichen weiteres strategisches Wachstum.

NielsenIQ (NIQ) und GfK SE (GfK) haben heute den erfolgreichen Abschluss ihres strategischen Zusammenschlusses bekannt gegeben. Dadurch entsteht ein weltweit führendes Unternehmen für Consumer Intelligence. Die Transaktion vereint zwei Branchenführer, die ihre Stärken und komplementären Fähigkeiten bündeln, um ihren Kunden ein einzigartiges Angebot an umfassenden und innovativen Lösungen zu bieten.

Durch den Zugang zu einem der umfassendsten und klarsten Einblicke in das Kaufverhalten der Verbraucher, das durch erstklassige Technologieplattformen bereitgestellt wird, können weltweit führende Einzelhändler und Marken neue Wege zu nachhaltigem Wachstum finden.

Der strategische Zusammenschluss von NIQ und GfK bringt zwei Unternehmen zusammen, die unabhängig voneinander bereits erhebliche Investitionen in Omnichannel-Abdeckung, Business Intelligence-Tools und prädiktive Analysen getätigt haben. Mit einer einzigartigen globalen Reichweite und Branchenkenntnis ist das kombinierte Unternehmen in der Lage, sein Wachstum zu beschleunigen, indem es den Full View zum Verbraucherverhalten rund um den Globus bietet.

Das kombinierte Unternehmen vereint komplementäre Kompetenzbereiche, indem es die führenden Erkenntnisse von NIQ zu Fast Moving Consumer Goods und die tiefgreifende Expertise von GfK im Bereich technischer Konsumgüter zusammenführt. Gemeinsam werden Tausende von bestehenden und potenziellen Kunden einen erweiterten Zugang zu handlungsrelevanten Erkenntnissen über den gesamten Markt hinweg erhalten.

"Wir sind begeistert, die Stärken dieser beiden großartigen Unternehmen zu kombinieren, um die Zukunft von Consumer Intelligence zu gestalten", sagt Jim Peck, CEO. "Gemeinsam sind wir angetrieben von mehr mehr globale Reichweite, mehr Omnichannel-Abdeckung, mehr granularen Daten, mehr Verbraucher-Erkenntnissen und mehr vorausschauenden Analysen, die in Summe zu mehr handlungsrelevanten Erkenntnissen und Wachstum für unsere Kunden führen. Vor allem aber bringen wir innovative Branchenexperten und sich ergänzende Kulturen zusammen, die sich durch Integrität und das unermüdliche Streben nach höchster Qualität auszeichnen."

"GfK und NIQ teilen das gleiche unermüdliche Engagement für unsere Kunden. Bestehende und potentielle Kunden können darauf vertrauen, dass ihnen unsere gemeinsame Branchenerfahrung von fast 200 Jahren, unterstützt durch modernste Technologie und unser Engagement für die Erschließung neuer Märkte, einzigartige Erkenntnisse verschafft, die ihnen Vertrauen für wichtige Entscheidungen geben, um ihr Business voranzubringen", sagt Lars Nordmark, GfK Interim Chief Executive Officer und Chief Financial Officer.

Der Zusammenschluss von NIQ und GfK ist der wichtigste Schritt in den strategischen Bemühungen den Full View anzubieten. Er folgt auf eine Reihe bedeutender Investitionen zur Ergebnisoptimierung, die nachhaltiges Wachstum nicht nur für die Branchen, für die wir tätig sind, ermöglichen, sondern auch für das kombinierte Unternehmen NIQ-GfK. Das neue Unternehmen ist in der Lage, die Messung durch eine globale Cloud-native Plattform voranzubringen. Auf der Grundlage noch umfangreicherer Datenbestände liefern intuitive Business Intelligence-Tools granulare Marktdaten und vorausschauende Analysen, die auf generativer künstlicher Intelligenz und zuverlässiger Datenwissenschaft basieren. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen schnelle Einblicke in Trends in noch mehr Branchen, Kanälen und Produkten.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung zum Verkauf des europäischen GfK Consumer Panel-Geschäfts (CP) an YouGov war ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Zusammenschluss von GfK und NIQ. Das GfK-Angebot und NIQ-Portfolio sind hoch komplementär und bieten damit umfassende Marktinformationen und Analysen zu technischen Konsumgütern sowie branchenübergreifende Marken-, Marketing- und Verbraucherinformationen, was diese Transaktion für beide Unternehmen, unsere Kunden und Mitarbeitenden so attraktiv macht. Die Veräußerung von GfK CP, das rund 15 Prozent des Jahresumsatzes von GfK erzielte, ändert nichts an der Gesamtattraktivität unseres Zusammenschlusses.

Das Führungsteam des Unternehmens wurde von NIQ und GfK sorgfältig ausgewählt. Jim Peck, CEO von NIQ, wird das kombinierte Unternehmen leiten, und dabei von einem der erfahrensten und fähigsten Führungsteam der Branche unterstützt.

Das kombinierte Unternehmen wird seine Hauptstandorte in Chicago (USA), Nürnberg (Deutschland) und Genf (Schweiz) beibehalten.

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 fusionierte NIQ mit GfK und vereinte damit die beiden Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ das Gesamtbild the Full View.

NIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in mehr als 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230711662806/de/

Contacts:

Für GfK

Kai Hummel

Vice President Communications Public Affairs

E-Mail: public.relations@gfk.com

Für NielsenIQ

Gillian Mosher

Vice President, Communications

E-Mail: gillian.mosher@nielseniq.com