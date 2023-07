Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli weiter verschlechtert. Die befragten Finanzmarktexperten blicken per Saldo nochmals pessimistischer in die Zukunft. Der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland sinkt im Berichtsmonat auf -14,7 Punkte und fällt nach fünf Rückgängen in Folge auf den tiefsten Wert seit Dezember letzten ...

