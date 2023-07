Der Bitcoin hat am Montagabend erneut die 31.000-Dollar-Marke getestet, musste den Tagesgewinn am Ende aber beinahe vollständig wieder abgeben. Nach dem turbulenten Wochenstart lässt er es am Dienstag etwas ruhiger angehen und klettert auf 24-Stunden-Sicht um moderate 0,7 Prozent auf rund 30.400 Dollar. Der aktuelle Seitwärtstrend setzt sich damit fort.Vor rund drei Wochen hat der Bitcoin die 30.000-Dollar-Marke zurückerobert und sie seither nicht mehr nachhaltig unterschritten. Auf dem Weg nach ...

