Gewinne mitnehmen nach dem starken ersten Halbjahr und vor der Berichtsaison? Das scheinen ETF-Anleger*innen nicht unbedingt so zu sehen, die Zuflüsse dominieren weiter. Nur bei Tech-Aktien gehen die Meinungen auseinander. 11. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die turbulente Vorwoche an der Börse hat sich im ETF-Handel nicht niedergeschlagen. Das Geschäft läuft in ruhigen Bahnen. "Der Sommer macht sich bemerkbar", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. "Die Käufe überwogen vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...