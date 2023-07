Erst 1980 gegründet, wurde dieses Unternehmen durch konsequente Übernahmen zur weltweiten Nr. 1 in Sachen Wohnwagen bzw. -mobile. Zu Beginn kauften die Gründer die Marke Airstream. Der Börsengang 1984 zeichnete die weitere Strategie der Akquisitionen vor. Weltweite Nr. 1 wurde Thor im Jahr 2019 durch den Kauf des (damals börsennotierten) europäischen Marktführers Hymer. Dies geschah zu einem aus chartechnischer Sicht sehr interessanten Zeitpunkt: Den großen Hype bis zum Allzeithoch bei 181,48 $ Anfang 2018 hatte Thor schon hinter sich, und zwar über-deutlich. Die Pandemie führte erneut in die Höhe, allerdings reichte die Kraft nicht mehr zurück bis zur alten Spitze. Generell: Der Wohnmobil-Trend nährt sich von einigen sehr romantischen Grundideen. Ohne Hotels zu reisen kam durch Corona ganz unromantisch hinzu. Wer den WoMo-Trend konsequent zu Ende denkt und schon heute die Augen offen hält, kennt das unschöne Hype-Ende. Thor ist mit KGV 22 recht ordentlich bewertet. Die Aktie wird immer klar zyklisch bleiben; wir setzen also den Einstieg "unten" an.



