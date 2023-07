Auf der Risikoskala von 1 bis 7 bekommt das neueste Produkt aus dem Umfeld von Weng Fine Art (WFA) - eine Schuldverschreibung auf ein Editionsportfolio - im Basisinformationsblatt eine 6. Eine gehörige Portion Mut sollten Anleger also mitbringen. Dafür bieten sich aber auch enorme Chancen. Worum geht es genau? Gemeinsam mit dem Düsseldorfer FinTech-Unternehmen arttrade ... The post Weng Fine Art: Deal mit Kunst-Fintech arttrade appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...