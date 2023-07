FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal sowie einer Prognoseerhöhung von 20,00 auf 20,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zucker-Rahmenparameter seien weiterhin positiv. Die kürzlich erfolgte Verlängerung der Ausnahmegenehmigung fu?r unbegrenzte und zollfreie Zucker-Importe der Ukraine in die EU (bis Juni 2024) dürfte dieses günstige Setup nicht gefährden, sei aber wohl ein Grund dafür, warum Südzucker fu?r die kommende Zuckerpreis-Verhandlungsrunde im Herbst 2023 "nur" stabile Preise erwarte./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 15:59 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007297004

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken