DJ Sapphire Ventures will mehr als 1 Mrd USD in KI-Startups investieren

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Die mit SAP verbundene US-Beteiligungsgesellschaft Sapphire Ventures will ihr Engagement im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich ausweiten.

Wie das in Kalifornien ansässige Unternehmen mitteilte, will es mehr als 1 Milliarde US-Dollar in KI-gestützte Startups im Bereich Unternehmenstechnologie investieren, darunter auch in solche, die sich auf generative KI (GenAI) spezialisiert haben. Bereits in der Vergangenheit hatte Sapphire KI-Unternehmen finanziell und bei deren Weiterentwicklung unterstützt.

"KI stellt einen tiefgreifenden technologischen Wandel dar, und unser Engagement in Höhe von 1 Milliarde Dollar spiegelt unsere Überzeugung von dieser Chance wider", sagte Nino Marakovic, CEO, Partner und Mitbegründer von Sapphire. "Wir glauben, dass die Unternehmen die Vorteile von KI und insbesondere von GenAI erst jetzt erkennen. Wir gehen davon aus, dass es bald zu einem massiven, KI-gesteuerten Produktivitätsboom kommen wird."

SAP ist an der eigenständig agierenden Venture-Capital-Firma nicht direkt beteiligt, aber ein großer Geldgeber. Aktuell ist der Softwarekonzern dort mit mehr als 7 Milliarden US-Dollar investiert.

Indirekt beeinflussen die Ergebnisse von Sapphire Ventures dennoch die Gewinnzahlen von SAP. Die Zeitwertanpassungen und Veränderungen im Sapphire-Portfolio fließen in das SAP-Finanzergebnis ein. Diese Beiträge waren lange Zeit positiv und gaben dem IFRS-Ergebnis einen Schub, das auch Basis für die Dividende ist. 2022 war das Finanzergebnis mit knapp 1,4 Milliarden Euro deutlich negativ nach knapp 2,2 Milliarden Plus ein Jahr zuvor, was jeweils zum größten Teil, aber nicht ausschließlich auf Sapphire zurückgeht.

July 11, 2023

