Es gibt Themen, die fürs Kommentieren viel zu komplex erscheinen: Die Frage, wie es mit der Friedensmission in Somalia weitergehen soll, gehört dazu. (...) . Man versteht die Kenner:innen des gescheiterten afrikanischen Staats, die für den Fall des Abzugs der Hilfstruppen wieder das Chaos voraussehen. (...) Schließlich versteht man Europa, das nach 2,4 Milliarden Euro "Schluss jetzt!" ruft.



Was tun in so einem Fall? Größtmögliche Vorsicht walten lassen. Die EU kann jetzt nicht einfach den Stecker ziehen und Somalias Regierung nicht den starken Maxen markieren. In dem Trümmerstaat liegt noch immer fast alles im Argen: Ob es sich um die Gewalt der Islamisten, schwache staatliche Institutionen, die Korruption oder die Hungersnot handelt. Somalia ist labil wie ein ausgeblasenes Osterei: An ihm ein Exempel für Austerität zu statuieren, kann nur Unheil anrichten.



