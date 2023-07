Warren Buffett hat zusammen mit Berkshire Hathaway Anfang dieser Woche 3,3 Milliarden Dollar in eine Zukunfts-Technologie investiert. Was der Deal beinhaltet und wie Anleger davon profitieren können. Wie Bloomberg berichtet, kauf Berkshire Hathaway Energy, eine Tochter-Gesellschaft von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, einen Anteil eines LNG Export-Projekts in Maryland für 3,3 Milliarden Dollar. Den Anteil kauft Buffett dem bekannten Energie-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...