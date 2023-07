Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft der Mobilnetze mit Cloud-nativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud laufen, teilte heute mit, dass ENet, Guyanas führender Anbieter von Internet-, Fernseh- und ICT-Lösungen, landesweit mit 4G- und 5G-Sprach- und Abrechnungsdiensten den Betrieb aufgenommen hat. Die neuen Netzdienste von ENet basieren auf Cloud-Native IMS und der Digital Enablement Platform (MDE) von Mavenir ein digitales Business Support System (BSS) und ein konvergentes Abrechnungssystem.

ENet, das einzige nationale Telekommunikationsunternehmen in Guyana und der jüngste Mobilfunkanbieter des Landes, bietet ab sofort unbegrenzte Gesprächs-, Text- und Datentarife für sein 4G/5G VoLTE-Netz (Voice over LTE) an. Das ENet-Netz eröffnet Mobilfunkkunden in Guyana neue Horizonte, da sie nicht länger durch teure und begrenzte Datenkontingente eingeschränkt sein werden.

"Als erster Anbieter in Guyana, der 4G- und 5G-VoLTE-Netze auf den Markt bringt, setzt ENet die neueste Technologie ein, um den Erwartungen der Menschen in Guyana gerecht zu werden", so Vishok Persaud, CEO bei ENet. "Mavenir war in jeder Phase der Bereitstellung unser bevorzugter Partner und hat moderne und innovative Lösungen geliefert, die es ENet ermöglicht haben, neue mobile Dienste automatisiert einzuführen."

Antonio Correa, Senior Regional VP bei Mavenir, erklärt: "ENet und Mavenir teilen die Vision, softwarebasierte automatisierte Netze der Zukunft zu ermöglichen. Beim Aufbau und Start des ersten 4G- und 5G-Netzes in Guyana konnte ENet auf seinen Erfolgen in den Bereichen Fixed Wireless und Glasfaser aufbauen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Guyana, und wir sind stolz darauf, an diesem Erfolg mitgewirkt zu haben.

Die neu eingeführten 4G- und 5G-Netzdienste von ENet werden von der Microservice-basierten Architektur von Mavenir für vollautomatisierte Cloud-Umgebungen unterstützt. Zu den angebotenen Lösungen gehören:

Mavenirs Cloud-Native IMS hilft ENet, alle mobilen Sprachdienste und moderne Betriebsabläufe durch kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) in containerisierten Umgebungen bereitzustellen, um die Produktivität zu steigern und Netzwerkinvestitionen zu maximieren

Mavenirs 3GPP-Standard-konforme Policy and Charging Rules Function (PCRF), um eine granulare Kontrolle über die Quality of Service für Daten und Sprache im 4G- und 5G-Netz von ENet zu ermöglichen

Mavenirs Digital Enablement (MDE) BSS Plattform, die ENet dazu befähigt, neue Dienste durch ein flexibles, containerisiertes BSS in kurzer Zeit zu implementieren, wodurch automatisiertes Design und Testen erleichtert wird Die wichtigsten Teilsysteme der MDE BSS-Plattform sind:

Eine App und ein Portal, die ENet erlauben, seinen Abonnenten ein nahtloses digitales Self-Service-Erlebnis bereitzustellen

Converged Charging System (CCS) für 4G und 5G, das ENet dabei unterstützt, Abrechnungsdienste weiterzuentwickeln und neue Prepaid-Mobilfunk-Servicepakete einzuführen dasselbe CCS-System wird auch für künftige Postpaid-Mobilfunk-Servicepakete verwendet

Charging Gateway Function (CGF), die die Verwaltung von Anruf- und Ereignis-Datensätzen für aufsichtsrechtliche Zwecke sowie für Analyse- und Business Intelligence-Anforderungen ermöglicht

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft der Kommunikationsnetze und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

Über ENet:

ENet ist der führende Anbieter von digitalem Kabelfernsehen, Internet, Informationstechnologie und Mediendiensten in Guyana. Es ist unser Anspruch, unseren Kunden Auswahl, Innovation und Mehrwert zu bieten, indem wir Premium-Content und neue Möglichkeiten des Zugriffs und der Wiedergabe von Inhalten bereitstellen. https://www.enet.gy

