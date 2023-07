STRASSBURG (dpa-AFX) - Lastwagen dürfen nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission schwerer werden - wenn sie klimafreundlich sind. So wolle man die zulässige Gesamtlast von Lkw um vier Tonnen erhöhen, wenn sie emissionsfrei seien, teilte die Kommission am Dienstag in Straßburg mit. Damit sollen stärkere Anreize geschaffen werden, klimafreundlichere Technologien bei Lkw einzusetzen. Denn diese neigen laut der Brüsseler Behörde dazu, das Gewicht eines Fahrzeugs zu erhöhen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Berlin begrüßte die Entscheidung der Kommission: Größere und schwerere Fahrzeuge böten Potenziale, den CO2-Ausstoß im Verkehr zu reduzieren. "Zwei Lang-Lkw-Fahrten ersetzen drei Fahrten mit herkömmlichen Lkw", sagte ein VDA-Sprecher. Dabei würden Straßen durch schwere Fahrzeuge nicht zwangsläufig mehr geschädigt, als durch Leichtere. "Dies hat damit zu tun, dass Straßenschäden in erster Linie durch die Achslasten und nicht durch das Gesamtgewicht der Lkw verursacht werden", so der Sprecher./skc/DP/he