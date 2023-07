ExaGrid meldet das stärkste 2. Quartal in der Geschichte

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass es das stärkste 2. Quartal in der Geschichte des Unternehmens verzeichnete, das am 30. Juni 2023 endete.

ExaGrid hatte ein Rekordquartal 2023 und wuchs um mehr als 27 im Vergleich zum 2. Quartal 2022. ExaGrid wächst weiterhin mit weit über 20 pro Jahr. Das Unternehmen war im 10.Quartal in Folge in Bezug auf Cash, GuV und EBITDA positiv. ExaGrid konnte im 2. Quartal 2023 135 neue Kunden gewinnen, darunter 50 Neukundenverträge im sechs- und siebenstelligen Bereich. Der ASP der Neukunden stieg im Quartal auf 119.000 US-Dollar. ExaGrid hat mehr als 3.900 aktive Kunden aus dem oberen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten nutzen. Das Wachstum von ExaGrid beschleunigt sich, und das Unternehmen stellt neue Mitarbeiter ein, um seine Vertriebsteams weltweit zu erweitern.

"ExaGrid baut seine Reichweite weiter aus und hat jetzt Vertriebsteams in mehr als 30 Ländern weltweit und Kundeninstallationen in über 80 Ländern. Wir werden im 3. Quartal die Marke von 4.000 aktiven Kundeninstallationen erreichen. Wir haben unsere Umsatzziele für das 1. und 2. Quartal erreicht und ExaGrid ist das 10.Quartal in Folge in Cash, P&L und EBITDA positiv. Außerhalb der Vereinigten Staaten wächst unser Geschäft in Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum schnell und macht jetzt 45 des Geschäfts aus", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid.

"Vor Jahren stellte ExaGrid fest, dass kein Anbieter einen Speicher speziell für die Datensicherung entwickelte. Alle Anbieter verkauften Primärspeicherprodukte als Backup-Speicherziele, was teuer ist, oder sie verkauften Inline-Deduplizierungs-Appliances, die bei Backups und Wiederherstellungen langsam sind und kostspielige Forklift-Upgrades nach sich ziehen. Backup-Storage hat aufgrund von großen Backup-Aufträgen, Inkrementen, synthetischen Fulls, Backup-Rotation, langfristiger Aufbewahrung und vielen anderen Aspekten, die Backup-Storage von primärem Storage unterscheiden, einzigartige Anforderungen. Der einzigartige Tiered Backup Storage von ExaGrid wurde speziell entwickelt, um die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen, die Sicherheit, die Wiederherstellung von Ransomware und die Notfallwiederherstellung zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit von Backups zu erhöhen, und zwar mit niedrigen Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit", so Andrews. "Primärspeicher sind nicht so schnell für große Backup-Aufträge, in der Regel nicht skalierbar, sehr teuer für die längerfristige Aufbewahrung, und sie sind dem Netzwerk zugewandt, was sie anfällig für Sicherheitsangriffe macht. Inline-Deduplizierungs-Appliances sind langsam für Backups, langsam für Wiederherstellungen, nicht skalierbar und ebenfalls netzwerkorientiert, wodruch sie anfällig für Sicherheitsangriffe sind."

"ExaGrid ist stolz darauf, ein hochdifferenziertes Produkt zu haben, das einfach funktioniert, das tut, was wir sagen, das richtig dimensioniert ist, das gut unterstützt wird und das seine Arbeit einfach erledigt. Wir können diese Behauptungen mit unserer 95%igen Netto-Kundenbindung, einem NPS-Wert von +81 und der Tatsache belegen, dass 94 unserer Kunden unsere Funktion Retention Time-Lock for Ransomware Recovery aktiviert haben und 99,1 unserer Kunden unseren jährlichen Wartungs- und Supportplan in Anspruch nehmen", so Andrews.

Das waren die Höhepunkte des 2. Quartals 2023:

ExaGrid hat im 2. Quartal 2023 5 Branchenauszeichnungen erhalten: Storage Awards "The Storries XX" Anbieter von Enterprise-Backup-Hardware des Jahres Storage Awards "The Storries XX" Unveränderliches Speicherunternehmen des Jahres Network Computing Awards Auf dem Prüfstand getestetes Produkt des Jahres Kategorie "Hardware". Network Computing Awards Unternehmen des Jahres Network Computing Awards Speicherprodukt des Jahres

Wachstum von über 27 gegenüber dem Vorjahresquartal

10.mal in Folge mit positiven Cash-, EBITDA- und GuV-Werten

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid hat in den folgenden Ländern Vertriebsmitarbeiter und Systemingenieure vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS Score von über 81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230711940886/de/

Contacts:

Medien:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com