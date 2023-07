Adaptiver DDoS-Schutz für AED verhindert dynamische DDoS-Attacken, schützt Unternehmen und reduziert Risiken und kostspielige Netzwerk-Ausfallzeiten

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), ein führender Anbieter von Lösungen für Performance-Management, Cybersicherheit und DDoS-Schutz, veröffentlichte heute die neueste Version von Arbor Edge Defense (AED), die unter anderem eine neue ML-basierte adaptive DDoS-Schutzfunktion enthält.

Laut dem neuesten NETSCOUT-Bericht zur Bedrohungslage durch DDoS (DDoS Threat Intelligence Report) hat eine neue Art von dynamischen DDoS-Attacken erheblich zugenommen. Diese nutzen mehrere Vektoren und Techniken, um Botnet-basierte, Direct-Path-, State-Exhaustion- und Application-Layer-Attacken zu starten, die so konzipiert sind, dass sie die herkömmliche statische Netzwerk- und Cloud-basierte DDoS-Abwehr umgehen.

Heutzutage ist jedes Unternehmen stark gefährdet, wenn es keine wirksame DDoS-Lösung im eigenen Haus einsetzt, um den Edge-Bereich seines Netzwerks, seine mit dem Internet verbundenen Dienste und seine kritische zustandsorientierte Infrastruktur wie Firewalls und Load Balancer vor diesen sich ständig weiterentwickelnden Attacken zu schützen. Angreifer können jederzeit dynamischen Direct-Path-DDoS-Verkehr senden und die Angriffsvektoren während der Attacke schnell wechseln, so dass sie ohne die richtige Technologie kaum abgewehrt werden können. Mit der AED-Funktion "Adaptive DDoS Protection" verfügen IT-Teams jetzt über eine skalierbare, ständig aktive Paketverarbeitungslösung (Always-on-Prinzip), die einen unübertroffenen Einblick in mehr als 50 des gesamten Internetverkehrs und globale Echtzeit-DDoS-Bedrohungsdaten bietet sowie jahrzehntelange Erfahrung in der DDoS-Abwehr und Software-Intelligenz in Form von maschinellem Lernen (ML) nutzt, um dynamische DDoS-Attacken automatisch zu erkennen, sich an sie anzupassen und ihre Auswirkungen zu entschärfen.

"Da Cyber-Bedrohungen immer ausgeklügelter und dynamischer werden, müssen IT-Teams bösartige Akteure durch ihre Fähigkeit überlisten, sich anzupassen und unerwünschten Datenverkehr im Edge-Bereich des Netzwerks mit chirurgischer Präzision zu blockieren", sagte Scott Iekel-Johnson, AVP, DDoS and Threat Intelligence bei NETSCOUT. "Mit unübertroffenen Echtzeit-Einblicken in globale DDoS-Angriffsaktivitäten und jahrzehntelanger Erfahrung in der Abwehr von DDoS-Attacken, kennt sich niemand besser mit DDoS-Attacken aus als NETSCOUT. Mit der AED-Funktion "Adaptive DDoS Protection" können Unternehmen von unserer Expertise im Bereich der DDoS-Attacken profitieren und unnötigen Arbeitsaufwand, der zu teuren Upgrades zwingt, mit einem Always-on-Produkt minimieren, das sich so skalieren lässt, dass jeder Edge-Bereich von einer einzigen Schnittstelle ("Single Pane of Glass") aus abgesichert werden kann."

Automatisierte AED-Lösung schützt Unternehmen vor Bedrohungen

Die AED-Lösung wird am Internet-Edge vor jeder Firewall installiert und prüft den ein- und ausgehenden Datenverkehr durch zustandslose Paketverarbeitung unter Verwendung globale DDoS-Bedrohungsdaten und ML-Technologie, um eingehende Cyber-Bedrohungen zu blockieren, darunter DDoS-Attacken und andere bösartige Massendaten. Sie schützt und entlastet Firewalls, Load Balancer oder VPN-Konzentratoren und stoppt die Weiterverbreitung von Malware innerhalb einer Organisation. AED kann außerdem die ausgehende Kommunikation blockieren, die von gefährdeten internen Geräten an Sites gesendet wird, die von bösartigen Akteuren betrieben werden, um Verletzungen der Datensicherheit und andere Malware-Aktivitäten zu verhindern. Sie dämmt so die Bedrohung ein und gibt dem IT-Team zugleich genügend Zeit, um sie zu untersuchen und zu entfernen, bevor sie weiteren Schaden anrichten kann. Im Fall einer großen volumetrischen DDoS-Attacke verbindet sich die Cloud-Signalisierungsfunktion von AED mit Anbietern von Cloud-DDoS-Schutz-Lösungen wie etwa Arbor Cloud von NETSCOUT, um die Reaktion auf Attacken zwischen Cloud-basiertem volumetrischem Schutz und adaptivem DDoS-Schutz vor Ort, intelligent und automatisch zu koordinieren.

Einblick in 50% des gesamten Internetverkehrs

NETSCOUT ASERT, das Expertenteam des Unternehmens für Sicherheitsforschung und Abwehr von DDoS-Attacken, arbeitet zusammen mit über 500 Internet Service Providern (ISPs) an der Aufrechterhaltung eines einzigartigen Sensornetzwerks namens ATLAS. Mit über 400 Tbps an internationalem Transitverkehr, der in jeder Sekunde eines jeden Tages aus 93 Ländern, 600 Industriezweigen und mehr als 31.000 autonomen Systemen empfangen wird, bietet ATLAS ASERT einen unübertroffenen Einblick in mehr als 50 des gesamten Internetverkehrs und DDoS-Angriffsaktivitäten in Echtzeit. ASERT analysiert die ATLAS-Daten und leitet seine Erkenntnisse über den ATLAS Intelligence Feed (AIF) an die Lösung Arbor Edge Defense (AED) weiter. AIF versorgt AED kontinuierlich mit hochkuratierten Informationen, die die IP-Adressen von Bots und Reflektoren/Verstärkern, die aktiv an DDoS-Attacken rund um den Globus beteiligt sind, ständig aktualisieren. Die adaptiven AED-Funktionen zur Abwehr von DDoS-Attacken basieren auf den Erfahrungen von ASERT und nutzen ML-basierte Algorithmen, um automatisch Änderungen an den Gegenmaßnahmen zum Stoppen von dynamischen DDoS-Attacken zu empfehlen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Adaptive DDoS Protection für die AED-Lösung Netzwerke automatisch vor dynamischen DDoS-Attacken schützt, besuchen Sie unsere Website.

