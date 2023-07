Berlin (ots) -"Ich begrüße das Wachstumschancengesetz und die geplante Investitionsprämie ausdrücklich. Das ist ein erster, großer Schritt in die richtige Richtung", betont BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura anlässlich des Entwurfs eines Wachstumschancengesetzes durch das Bundesfinanzministerium heute in Berlin."Die Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik gelingt nur über verbesserte Rahmenbedingungen, vor allem für den Mittelstand." Steuervereinfachungen und bessere Abschreibungsmöglichkeiten sind wichtige Anreize für mehr Investitionen in Deutschland."Nach Monaten der Belastung und der Unsicherheit ist das ein echtes Aufbruchssignal für weniger Bürokratie und mehr Wachstum von der Bundesregierung. Ich hoffe sehr, dass sich auch die beiden anderen Koalitionspartner dahinter versammeln."Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/5555810