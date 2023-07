EQS-Media / 11.07.2023 / 12:34 CET/CEST

Pressemitteilung vom 11. Juli 2023

. HMS Bergbau AG erwirbt Mehrheitsbeteiligungen in Kasachstan im Rahmen des Staatbesuchs von Bundespräsident Steinmeier in der Republik Kasachstan HMS Bergbau erwirbt zwei Mehrheitsbeteiligungen mit Abbau- und Aufsuchungslizenzen für u.a. Lithium, Tantal und seltene Erden

HMS Bergbau AG unterzeichnet Verträge im Beisein der Staatspräsidenten Kasachstans und Deutschlands

Langfristige Partnerschaft beider Länder im Rohstoff-, Industrie- und Technologiebereich

HMS Bergbau AG forciert Transformation zum Rohstoffhändler Berlin, 11. Juli 2023: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen aus Deutschland, gibt den Erwerb von zwei Mehrheitsbeteiligungen an kasachischen Gesellschaften mit Abbau- und Aufsuchungslizenzen für Lithium, Kobalt, Nickel, Tantal und seltene Erden in der Region Alatau, Kasachstan im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Juni 2023 in der Republik Kasachstan bekannt. Die HMS Bergbau AG hatte bereits im Jahr 2022 eine Mehrheit an einer kasachischen Gesellschaft übernommen, die Aufsuchungslizenzen auf ebenfalls angrenzenden, dokumentierten Lagerstätten für Lithium, Kobalt und Nickel verfügt. Durch die neuen Mehrheitsbeteiligungen konsolidiert die HMS Bergbau AG ihre Position in Kasachstan deutlich. Das Engagement der HMS Bergbau AG setzt auf ein 2012 offiziell geschlossene Rohstoffpartnerschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kasachstan auf. Dieses Abkommen sieht die Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen durch partnerschaftliche Zusammenarbeit im Rohstoff-, Industrie- und Technologiebereich vor. Gleichzeitig sollen die Aktivitäten zur Diversifizierung und Modernisierung der deutschen und kasachischen Wirtschaft beitragen. Diese Rohstoffpartnerschaft soll zugunsten einer gesicherten Rohstoffversorgung, einer Zusammenarbeit im Industrie- und Technologiebereich und einer nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung beider Länder entwickelt werden. "Mit unseren Aktivitäten beleben wir die 2012 offiziell geschlossene Rohstoffpartnerschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kasachstan. Durch unsere flexiblen Strukturen sichern wir uns einmal mehr als erstes deutsches Unternehmen Abbaulizenzen an Rohstoffen wie Lithium, Tantal und seltene Erden in Kasachstan. Die erheblichen Ertragspotentiale hoffen wir, in den nächsten Jahren ausschöpfen zu können. Gleichzeitig beurteilen wir die neuen Mehrheitsbeteiligungen in Kasachstan als einen weiteren Meilenstein im Rahmen des Transformationsprozesses der HMS Bergbau AG, die sich zum international aufgestellten Rohstoffhandles- und -vermarktungskonzern entwickeln wird," so Dennes Schwindt, Vorstandsvorsitzender der HMS Bergbau AG. Der Vorstand Weitere Informationen finden Sie unter: https://hms-ag.com/de/news-media/corporate-news-ad-hocs/ Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.





