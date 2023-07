DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Moody's hebt BAWAG-Ratings an

Wien (pta/11.07.2023/20:55) - Die Ratingagentur Moody's gab heute bekannt, dass sie das Long-Term Deposit-, Issuer- und Senior- Unsecured-Rating der BAWAG P.S.K. von A2 auf A1 angehoben hat. Moody's hatte am 20. Juni 2023 kommuniziert, die Ratings auf ein mögliches Upgrade zu überprüfen.

Das Upgrade folgt einer Änderung von Moody's Annahme im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch Österreich, die von "niedrig" auf "moderat" gesetzt wurde. Dies ist nun in Übereinstimmung mit anderen Bankensystemen in der EU und ist - basierend auf der Mitteilung von Moody's - auch bei anderen österreichischen Banken berücksichtigt.

Zusätzlich wurde der Ausblick auf "positive" aktualisiert (zuvor: "Rating under review"). Der positive Ausblick spiegelt Moody's Erwartung im Hinblick auf die Entwicklung der Kreditwürdigkeit der BAWAG wieder.

David O'Leary, Chief Risk Officer, kommentierte das Upgrade wie folgt: "Während das Upgrade von A2 auf A1 primär durch einen technischen Effekt getrieben wurde, ist es eine bemerkenswerte Anerkennung, dass der Ausblick mit "positive" bestätigt wurde, was Moody's Erwartung reflektiert. Es ist ein Beleg für unsere Strategie, die wir seit 2012 konsequent umgesetzt haben, um ein profitables und nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, das sich auf risikoadjustierte Renditen konzentriert und über eine solide Kapital- und Finanzierungsbasis verfügt. Das Upgrade und der positive Ausblick unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und Stabilität unseres Geschäfts, wie auch unsere Ergebnisse in der ersten Hälfte dieses Jahres zeigen."

Eine detaillierte Liste mit allen Upgrades ist auf BAWAG Group's Website unter Ratings verfügbar.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

