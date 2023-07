Die Ratingagentur Moody's hat das Long-Term Deposit-, Issuer- und Senior- Unsecured-Rating der Bawag P.S.K. von A2 auf A1 angehoben. Das Upgrade folgt laut Bawag einer Änderung von Moody's Annahme im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch Österreich, die von "niedrig" auf "moderat" gesetzt wurde. Dies sei nun in Übereinstimmung mit anderen Bankensystemen in der EU und ist - basierend auf der Mitteilung von Moody's - auch bei anderen österreichischen Banken berücksichtigt, informiert die Bawag. Zusätzlich wurde der Ausblick auf "positive" aktualisiert (zuvor: "Rating under review"). Der positive Ausblick spiegelt Moody's Erwartung im Hinblick auf die Entwicklung der Kreditwürdigkeit der Bawag wieder. David O'Leary, ...

