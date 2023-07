VILNIUS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am zweiten Tag des Nato-Gipfels in Litauen an diesem Mittwoch auf eine weitere Stärkung der Verteidigungsfähigkeit seines Landes drängen. "Unsere Verteidigung hat erste Priorität", schrieb Selenskyj am Dienstagabend auf Telegram. Zuvor war er zum Gipfel der westlichen Verteidigungsallianz in Vilnius eingetroffen.

"Ich bin unseren Partnern dankbar für die Bereitschaft, neue Schritte zu ergreifen. Mehr Waffen für unsere Soldaten bedeuten mehr Schutz für das Leben aller in der Ukraine", sagte Selenskyj. "Wir werden neue bedeutende Verteidigungsinstrumente mit in die Ukraine bringen." Die ganze Ukraine warte auf die Zusage für einen Nato-Beitritt, betonte er. Seit mehr als 16 Monaten verteidigt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion.

Der ukrainische Präsident bekräftigte seine Pläne für bilaterale Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs in Vilnius, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Zudem ist am Mittwoch ein erstes Treffen des neuen Ukraine-Nato-Rats geplant. Selenskyj hofft nach eigenen Angaben auf starke Signale für eine Nato-Mitgliedschaft seines Landes nach dem Krieg./mau/DP/he