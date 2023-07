VikingCloud- und Fiserv-Veteran tritt in Unternehmen i2c ein, um die rasch wachsende globale Marktpräsenz zu unterstützen

i2c Inc., ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungsverkehrs- und Banking-Lösungen, gab heute die Ernennung von Gregory A. Leos zum Chief Sales Officer bekannt. In dieser Rolle wird Greg Leos federführend für die globale Vertriebsstrategie sein und das Umsatzwachstum von i2c, Inc. fördern

Greg Leos bringt seinen Reichtum an Erfahrungen bei der Leitung bedeutender geschäftlicher Transformationen in der Finanzdienstleistungsbranche und Datensicherheitsindustrie in das Unternehmen i2c ein. Zuvor war Greg Leos als Chief Revenue Officer bei VikingCloud, einem globalen Cybersicherheits- und Zahlungs-Compliance-Unternehmen tätig. Vor seiner Tätigkeit bei VikingCloud hatte Greg Leos leitende Positionen bei Fiserv, Global Collect/Worldline und Worldpay inne.

Greg Leos war für viele Jahre aktiver Teilnehmer der Fintech-Community, wobei er im Rahmen unterschiedlicher beratender Ausschüsse, wie etwa der Electronic Transaction Association und dem Merchant Risk Council tätig war. Darüber hinaus war er ein angesehener Redner auf Branchenkonferenzen, wie beispielsweise dem European MasterCard Risk Forum und der ETA Transact Show.

"Wir sind äußerst erfreut, Greg Leos in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Zusammenstellung erfolgreicher Vertriebsteams und der Förderung des Umsatzwachstums wird entscheidend beim weiteren Ausbau unserer globalen Präsenz sein", so Amir Wain, Gründer und CEO von i2c Inc. "Mit seinem tiefgehenden industriellen Fachwissen und kontinuierlichen Einsatz zur Optimierung der Kundenzufriedenheit ist Greg Leos die perfekte Besetzung für unsere Vertriebsstrategie und die Beschleunigung der Wachstumstrajektorie von i2c."

"Ich bin hocherfreut, im Verlauf dieser aufregenden Wachstums-und Innovationsphase der Finanzdienstleistungsbranche in das Unternehmen i2c eintreten zu dürfen", so Greg Leos, Chief Sales Officer bei i2c Inc. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Experten bei i2c und die Nutzung unseres gesamten Fachwissens, um für unsere Kunden weltweit eine außergewöhnliche Wertschöpfung zu ermöglichen. Aufgrund seiner leistungsstarken Technologieplattform in Verbindung mit einer kundenorientierten Kultur ist i2c einzigartig positioniert, um für unsere Kunden rund um den Globus gute Ergebnisse erwirtschaften zu können.

Über seine beruflichen Bestrebungen hinaus ist Greg Leos aktiv am Gemeinwesen beteiligt und ein engagierter Unterstützer der Philanthropie. Er ist gegenwärtig Mitglied des Board of Trustees for Lincoln Park Zoo and for Cents Ability, einer in New York City ansässigen Organisation zur Förderung der finanziellen Bildung.

Über i2c Inc.

i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungsverkehrs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene "Building Block"-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Bankgeschäfte, Kredite, Debitkarten, Prepaid-Karten, Darlehen und vieles mehr erstellen und verwalten. Auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die einheitliche Plattform von i2c unterstützt Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern bzw. Gebieten und in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie auf www.i2cinc.com und folgen Sie uns auf @i2cinc.

