Das Partnerschaftsprogramm fördert die Zugänglichkeit und Akzeptanz der be.well-Plattform von Alveo auf neuen globalen Märkten und in neuen Branchen; neue Partnerschaften wurden gegründet

Alveo Technologies, Inc. (Alveo), ein führendes Unternehmen in der molekularen Sensorik und Diagnostik mit der proprietären Technologieplattform be.well, hat heute ein webbasiertes Partnerportal und eine Suite von Freigabe-Softwaretools gestartet, um innovative Partnerschaften auf der Plattform für die gemeinsame Entwicklung und Kommerzialisierung schneller Diagnosesysteme in mehreren Zweigen der Life-Science-Branche weiter voranzutreiben. Darüber hinaus weitet die neueste Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) die Plattform auf den Großtierveterinärbereich aus. Das Institut gehört zur Fraunhofer-Gesellschaft, der weltweit führenden Organisation für angewandte Forschung.

Alveo hat eine schnelle, tragbare, wiederverwendbare und robuste Multiplex-Plattform entwickelt, in der fortschrittliche molekulare Assays mit einer Cloud-fähigen Datenanalyse kombiniert sind, für eine hochpräzise und empfindliche Erkennung, Analyse und Diagnose von Krankheiten, Krankheitserregern und Kontaminanten in Echtzeit. Darin wird die weltweit patentierte LAMP-Methode von Alveo (Loop-mediated Isothermal Amplification) zur direkten elektrischen Erfassung der Nukleinsäureamplifikation genutzt. Dieses tragbare Molekularlabor kann Schnelltests dort durchführen, wo sie gebraucht werden, beispielsweise in Arztpraxen für verschiedene Infektionskrankheiten, auf dem Feld zum Testen der Ernte oder auf Bauernhöfen zum Testen des Viehs.

"Getreu unserer Innovationsphilosophie einer offenen Plattform und unserer Vision, fortschrittliche molekulare Tests allgemein zugänglich zu machen, freuen wir uns, ein Webportal und eine Software-Enablement-Suite einzuführen, die unsere aktuelle Zusammenarbeit erleichtert und das Tor für zukünftige Partnerschaften in vielen neuen Bereichen und auf unterversorgten Märkten öffnet", sagt Alveo-CEO Shaun Holt. "Wir wollen intelligenter arbeiten, um neuartige, exakte und erschwingliche Molekulardiagnostik dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird und wo die instruktiven Erkenntnisse und Ergebnisse deutlich verbessert werden können.

"Die be.well-Plattform von Alveo trägt dazu bei, einige der größten Herausforderungen der Welt in Bezug auf Zugang zur Gesundheitsversorgung, Ernährungssicherheit, Wasser- und Sanitärversorgung sowie zukünftige Maßnahmen zur Pandemieprävention zu lösen", sagt Holt.

Auf seiner Mission, durch Nutzung eines offenen Plattformansatzes eine frühere Erkennung von Krankheitserregern dort zu ermöglichen, wo sie benötigt wird, arbeitet Alveo mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam schnelle molekulare Prüfmöglichkeiten zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Die zeitlich gestaffelten Partnerschaften von Alveo können je nach Komplexität und Anzahl der gewünschten Anwendungen Monate bis Jahre dauern. Abhängig vom Umfang der internen Kapazitäten eines Partners kann Alveo entweder den gesamten Testentwicklungsprozess mit marktbezogenem und technischem Fachwissen des Partners in einem Supported-Partnership-Modell durchführen, oder seine be.well-Expertise für vom Partner selbst durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsprojekte für Assays in einer autarken Partnerschaft zur Verfügung stellen. Das Partnerschaftsportal erleichtert die Zusammenarbeit und bietet Partnern Zugang zu allen Forschungs-, Schulungs- und Entwicklungsressourcen, die erforderlich sind, um ein molekulares Diagnostikum auf den Markt zu bringen.

Das in Deutschland ansässige Fraunhofer IZI ist in den Biowissenschaften und der LAMP-Technologie weltweit führend. Mithilfe der be.well-Plattform von Alveo wird das Fraunhofer IZI neuartige Assays im Veterinärbereich entwickeln und dabei auf seine umfassende Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen.

"Wir sind beeindruckt von den nahezu grenzenlosen Möglichkeiten der be.well-Plattform von Alveo und freuen uns auf die Zusammenarbeit beim Ausbau der Testbibliothek", sagte Dr. Dirk Kuhlmeier, Leiter der Abteilung Diagnostik am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI. "Diagnostik ist einer der vier Schwerpunktbereiche von Fraunhofer Health und die Verlagerung der Tests näher an den Ort des Geschehens ist für uns eine strategische Notwendigkeit."

Zu den Phasen der Partnerschaft gehören die Definition der Markt- und Produktanforderungen, das Primer Screening und die Assay-Entwicklung sowie die Übertragung des Assays auf die be.well-Cartridge, wo er durch Prüfungen mit Alveos Datenanalyse- und Testsoftware-Suite IMPACT optimiert und validiert wird. Anschließend werden klinische Studien oder auch Feldstudien durchgeführt, um den Assay zu verifizieren und die Plattform zu validieren. Alveo entwickelt die be.well Mobile App und bringt sie auf den Markt, die Partner arbeiten zusammen an den Kommerzialisierungsplänen, und Alveo stellt das Produkt her.

Das Fraunhofer IZI schließt sich einer Reihe von Vermarktungspartnern an, darunter die Barbados Investment and Development Corporation (Export Barbados (BIDC)), die die besten Wissenschaftler und führenden Köpfe der Biowissenschaften des karibischen Landes mit Alveo zusammenbringt, um Tests für neue Prüfungen in den Bereichen Infektionskrankheiten, Landwirtschaft, Veterinärmedizin, Lebensmittel, Medizin und Aquakultur zu entwickeln. Alveo arbeitet außerdem mit führenden Unternehmen des Agrarsektors zusammen, um pflanzen- und tierspezifische Assays zu entwickeln und ein noch breiteres Spektrum von Krankheitserregern im landwirtschaftlichen Bereich vor Ort und in Echtzeit erkennen und analysieren zu können.

Über Alveo

Bei Alveo verfolgen wir das Ziel, die Resultate zu verbessern, indem wir molekulare Detektion und Diagnostik allgemein zugänglich machen sei es zu Hause, auf dem Bauernhof, in der Klinik oder sogar innerhalb industrieller Prozesse. Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, Krankheitserreger früher zu erkennen, wenn Entscheidungen und Ergebnisse am effektivsten und wirkungsvollsten sein können. Die be.well-Plattformtechnologie von Alveo beinhaltet eine einzigartige Methode zur Vervielfältigung von Nukleinsäuren, die mit unseren proprietären direkten elektrischen Sensoren verbunden ist und bessere Ergebnisse in zahlreichen Marktsegmenten und Branchen vor Ort ermöglicht. Unsere Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie eine frühere Erkennung und Diagnose von Krankheitserregern ermöglicht. Dazu ist sie tragbar, einfach zu bedienen, robust und strapazierfähig, Multiplex-fähig, hochgradig genau und sie liefert umgehend Ergebnisse. Durch Verbindungen zur Cloud und über Bluetooth stehen erweiterte Daten und fortschrittliche Analysen für meldepflichtige Krankheiten sowie die Überwachung und Kontrolle neuer oder erneut auftretender Krankheitserreger zur Verfügung. Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden und Patienten dabei zu helfen, die negativen, zerstörerischen Auswirkungen, die Viren, Pilze, Bakterien und andere Krankheitserreger auf unseren Planeten haben können, zu verhindern oder stark einzuschränken. Dazu liefern wir blitzschnell instruktive Erkenntnisse, verbessern die gesundheitlichen Resultate, sparen Zeit, senken die Kosten und steigern die Erträge. With Be.well we Know Sooner, Act Faster.

