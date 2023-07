ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur steigenden Zahl von Kirchenaustritten:

"Noch nie haben so viele Menschen die katholische und evangelische Kirche verlassen wie im zurückliegenden Jahr. Der gewaltige Aderlass wird nicht ohne Folgen bleiben - selbstverständlich für die Kirchen selbst. Aber eben auch für die Gesellschaft. Die Kirchen in Deutschland setzen bisher einen starken Kontrapunkt gegen ein um sich greifendes Denken, das alleine am eigenen Wohl ausgerichtet ist. Das ist untrennbar mit ihrem Verständnis von Nächstenliebe verbunden, das mehr umfasst als den engen familiären Kreis. Sie sind damit wichtig in einer Gesellschaft, die immer stärker auseinanderfällt. Dieser Verantwortung müssen die Kirchen gerecht werden. Dafür müssen sie aber auch vor ihrer Haustüre kehren."/DP/jha