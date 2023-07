DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. Juli

=== 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnis des Bankenstresstests 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2,60%-Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, PK zu Long-Covid-Programm, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj 14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung der Chamber of Commerce *** 14:45 LT/Bundeskanzler Scholz, PK nach dem Nato-Gipfel, Vilnius *** 15:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Panel-Teilnahme bei NBER-Konferenz *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:30 US/Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of NY 19:10 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Forum Breaking Barriers: Payments Inclusion *** 20:00 US/Fed, Beige Book ===

