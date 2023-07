DJ MÄRKTE ASIEN/Warten auf US-Inflationsdaten dominiert - Hongkong fest

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--In meist engen Grenzen uneinheitlich präsentieren sich die ostasiatischen und australischen Aktienmärkte am Mittwoch im Verlauf des Handels. Die Blicke sind auf die US-Verbraucherpreise gerichtet, die am frühen Nachmittag europäischer Zeit publiziert werden.

Weil mit einem weiteren Rückgang der Teuerung gerechnet wird, zeigt sich der Dollar im Vorfeld leichter. Sollte die Inflation tatsächlich niedrig ausfallen, könnte dies die Spekulation befeuern, dass die US-Notenbank nach der fest erwarteten Zinserhöhung Ende Juli mindestens zunächst einmal die Füße stillhält. Etwas Unterstützung kommt von der Wall Street, die am Vortag mit soliden Aufschlägen den Handel beendete. In Neuseeland hat die Zentralbank erwartungsgemäß den Leitzins unverändert belassen, aber davor gewarnt, dass die Politik noch einige Zeit straff bleiben müsse.

Während die Börse in Hongkong ein deutliches Plus von 1,2 Prozent verzeichnet, liegt Schanghai leicht im Minus. An den chinesischen Börsen geht die Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr um, befördert von stimulierenden Maßnahmen Pekings. In Hongkong treiben Daten, denen zufolge sich das Kreditwachstum in China beschleunigt hat. Vor allem Öl- und Technikwerte gehören zu den Favoriten.

In Japan gibt der Nikkei um 0,6 Prozent nach auf 31.999 Punkte, belastet von der fortgesetzten Yen-Stärke. Neben der allgemeinen Dollarschwäche wird die japanische Währung zusätzlich von der Erwartung angetrieben, dass die Bank of Japan in diesem Monat ihre Geldpolitik ändern könnte.

In Korea (unverändert) ist von vereinzelten Gewinnmitnahmen die Rede. Teilnehmer berichten von einem flauen Handel mit niedrigem Volumen im Vorfeld der US-Verbraucherpreise. Die Aktie des Elektroauto-Batterieherstellers LG Energy Solution rutscht um 2,9 Prozent ab, weil die Mutter LG Chem plant, Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden Dollar auszugeben.

Derweil sagte der Gouverneur der australischen Notenbank, Philip Lowe, dass sein Institut die Tür offenhalte für weitere Zinserhöhungen. Ob diese notwendig seien, hänge von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation ab. Der Index in Sydney liegt dennoch 0,3 Prozent im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.133,50 +0,3% +1,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.998,75 -0,6% +23,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.563,73 +0,0% +14,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.217,28 -0,1% +4,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.875,17 +1,2% -6,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.178,58 +0,5% -3,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.396,94 +0,4% -7,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1033 +0,2% 1,1007 1,1013 +3,1% EUR/JPY 154,04 -0,3% 154,50 154,97 +9,8% EUR/GBP 0,8511 -0,0% 0,8512 0,8546 -3,8% GBP/USD 1,2964 +0,3% 1,2931 1,2887 +7,2% USD/JPY 139,59 -0,6% 140,37 140,71 +6,5% USD/KRW 1.289,44 -0,1% 1.290,88 1.293,03 +2,2% USD/CNY 7,2102 -0,3% 7,2102 7,2059 +4,5% USD/CNH 7,1913 -0,3% 7,2122 7,2065 +3,8% USD/HKD 7,8288 +0,0% 7,8270 7,8267 +0,3% AUD/USD 0,6725 +0,6% 0,6686 0,6680 -1,3% NZD/USD 0,6230 +0,6% 0,6196 0,6197 -1,9% Bitcoin BTC/USD 30.609,17 +0,1% 30.577,09 30.586,48 +84,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,90 74,83 +0,1% +0,07 -5,6% Brent/ICE 79,46 79,4 +0,1% +0,06 -4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,96 1.931,67 +0,3% +6,30 +6,3% Silber (Spot) 23,23 23,15 +0,4% +0,08 -3,1% Platin (Spot) 932,90 929,00 +0,4% +3,90 -12,7% Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,7% +0,03 -0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

July 12, 2023

