European Lithium hat ein verbindliches Term Sheet für den Verkauf einer 100-prozentigen Beteiligung am Konzessionsgebiet E47/4144 in Northwest Western Australien unterzeichnet. Käufer ist Moosh Moosh Limited. Für European Lithium handelt es sich dabei um nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte. Tony Sage, Vorsitzender, kommentierte: "Der Verkauf steht im Einklang mit unserer Strategie, unsere Aufmerksamkeit auf die Sicherung von Batterieprodukten für Europas grüne Energiewende zu richten." Gemäß den Bedingungen des Verkaufs erhält das Unternehmen eine Gegenleistung in Höhe von 1 Mio. US-Dollar in bar oder den Gegenwert in Form von Aktien eines an der ASX notierten Unternehmens und behält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...