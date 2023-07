Der Dax hat auch am Dienstag seinen Erholungskurs fortgesetzt. Dabei konnte das deutsche Börsenbarometer die Kursgewinne der Vortage sogar überbieten. Am Ende des Tages stand schließlich ein Plus von 117 Punkten (0,75%) bei 15.790 Zählern zu Buche. Eine erste wichtige Hürde bei 15.700/730 Punkten hat er somit überwunden. Die nächste Entscheidungsmarke befindet sich bei 15.921 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...