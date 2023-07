Potsdam (ots) -"Super, schöne Fotos - Gratulation, liebe Steffi!" so die einhellige Meinung des BB RADIO-Teams zum aktuellen Auftritt ihrer Moderations-Kollegin auf dem Cover des PLAYBOY (ET: Donnerstag, 13.07.2023).Die Sängerin, Influencerin, Schauspielerin, bekennende "Bierathletin" und Moderatorin Steffi mit markant-rauer Stimme und coolem Wortwitz ist die sympathische, stets positive Powerfrau mit Köpfchen und Humor ... Für die Kollegen ein Energiebündel mit wahnsinnig vielen Leidenschaften, dabei auch stets "Kumpeline", eine Rampensau im besten Sinne, die alltägliche Missgeschicke, neueste Trends im digitalen Universum von Instagram bis TikTok, von "Must"-Challenges im Netz, aktuellen Hashtags, angesagte Fashion Styles ... und alles zum Thema Bier im "Schnellsprech" vermitteln kann.Sie ist die perfekte Fusion von Brandenburg und Berlin. Das geerdete Brandenburger "Gewächs" pendelt zwischen Landleben bei Fürstenwalde und Berliner Kiez. Ob Reiten oder Pferdezucht, Laufen mit Labrador Shila, Snow- oder Wakeboarden, Stand Up-Paddling, mit der Kawasaki durchs Land düsen - die selbstbewusste Blondine hat bereits ein atemberaubendes, erfolgreiches Leben aufs Parkett gelegt: sich bei DSDS durch die Songs "geplempert" und Dieter Bohlen begriffen - Spaß ist kein Zufall! Ein "1-Komma-Abi" hingelegt, Praktikum bei einer Boulevard-Zeitung absolviert, dabei Justin Biber geküsst und Jared Leto einen Heiratsantrag gemacht. Als Jahrgangsbeste ein BWL-Studium abgeschlossen und währenddessen bei "Berlin - Tag & Nacht" gespielt. Es folgten: Start Up-Begleiterin, erfolgreiche Produkt-Managerin bei einer Bank und im "Nebenjob" als leidenschaftliche Rockröhre in Cover-Bands die Stimme "weggeledert" ... und seit fast zwei Jahren im BB RADIO-Team angekommen. Hier katapultierte sie Freitagabend gemeinsam mit Kollegen Maiki aus der BB RADIO-Morgenshow die Hörer ins Wochenende und bewies auch riesige Entertainment-Qualitäten: Ob "1. Rock-Stimme" beim Weihnachtssingen in der Sängerstadt Finsterwalde, Saison-Eröffnung auf Mallorca mit eigenem Hit "Bierbrauerei" oder aktuell die Ernennung zur ersten weiblichen Bier-Botschafterin Brandenburgs ... Steffi ist noch lange nicht fertig!Und BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno zur aktuellen Ausgabe des PLAYBOY-Magazins: "Das ganze Team ist wahnsinnig stolz. Steffi zeigt beeindruckend, dass die Mär vom 'Radiogesicht' einfach nicht stimmt."Pressekontakt:BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * E-Mail: k.stooff@bbradio.deMobil: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/5555902