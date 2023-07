Anzeige / Werbung

Nur die wenigsten Menschen wissen, welche großen Herausforderungen in Bezug auf das Industriemetall Kupfer in Kürze auf uns zukommen werden und kaum jemand mag sich heute vorstellen, dass um das rote Metall schon bald erbitterte Verteilungskämpfe geführt werden könnten. Doch nur, weil sich der Mensch gewisse Dinge nicht vorstellen kann oder will, heißt das noch lange nicht, dass diese nicht auch eintreffen.Kupfer ist eines der Schlüsselmetalle der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...