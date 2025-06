© Foto: Unsplash

Leerverkäufer vergrößern ihre Wetten gegen US-Aktien aus dem Konsumgüterbereich. Auf diese 5 haben sie es gemessen am Short Interest derzeit besonders abgesehen.Die anhaltenden politischen Spannungen sowie die Furcht vor einem Wiederaufflammen der Inflation infolge der protektionistischen Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump haben in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer deutlich verschlechterten Verbraucherstimmung geführt. In der sich ihrem Ende neigenden Quartalssaison haben nicht wenige Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen sich direkt an Endverbraucherinnen und Verbraucher richten, mit schwachen Zahlen oder einem zurückhaltenden Ausblick enttäuscht. Nicht …