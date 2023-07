Die Federal Trade Commission kann sich nicht durchsetzen. Der Bundesrichter lehnte die Argumentation gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ab. Wichtiger Akquisitionserfolg für Schindler. Auch in der nächsten Phase des Giga-Bauprojekts Masar ist der Aufzug- und Rolltreppenhersteller in führender Position mit dabei. Huawei arbeitet an seinem Comeback. Der sanktionierte Telekommunikationsgigant will Ende des Jahres seine eigene 5G-Technologie vorstellen.Der Handel in Asien zeigt sich am Mittwoch eher durchwachsen. Japan verliert erneut und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...