Carbios gibt erfolgreiche Bezugsrechts-Kapitalerhöhung in Höhe von rund 141 Millionen Euro bekannt - die größte Emission an der Euronext Growth seit 2015



Carbios gibt erfolgreiche Bezugsrechts-Kapitalerhöhung in Höhe von rund 141 Millionen Euro bekannt - die größte Emission an der Euronext Growth seit 2015 Der endgültige Bruttobetrag der Kapitalerhöhung (einschließlich des Überbezugs) beträgt 141 Millionen Euro und resultiert in der Ausgabe von 5.558.695 neuen Aktien

Die Gesamtnachfrage lag in dieser Kapitalerhöhung bei etwa 173 Millionen Euro, was einer Zeichnungsquote von 141,2% entspricht (davon 90,7% auf nicht reduzierbarer Basis)

Die Erweiterung des Angebots neuer Aktien wurde vollständig ausgeübt

Auf Grundlage des Schlusskurses von 33,80 Euro am 7. Juli 2023 beträgt die Marktkapitalisierung von Carbios auf nicht verwässerter Basis 569 Millionen Euro [1]

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung ermöglicht Carbios die Umsetzung seiner industriellen und kommerziellen Strategie mit dem Bau der weltweit ersten PET-Biorecyclinganlage in Frankreich Clermont-Ferrand, Frankreich - Carbios ("das Unternehmen") gibt den erfolgreichen Abschluss seiner Barkapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht der Aktionäre im Umfang von rund 141 Millionen Euro brutto ("Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht") nach der vollständigen Ausübung des erweiterten Angebots neuer Aktien bekannt. Die Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht resultiert in der Ausgabe von 5.558.695 neuen Aktien ("neue Aktien") zu einem Bezugspreis von 25,32 Euro je neuer Aktie. Emmanuel Ladent, CEO von Carbios, sagt: "Der Erfolg dieser Transaktion - die größte, die seit 2015 an der Euronext Growth durchgeführt wurde - korreliert mit der Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen: dem Kampf gegen die Plastikverschmutzung. Dank der Unterstützung unserer Aktionäre und dieser neuen Finanzmittel sind wir in der Lage, die weltweit erste PET-Biorecyclinganlage zu bauen und zu betreiben sowie unsere innovative Technologie auf andere Kunststoffe auszuweiten. Mit Hilfe einer weltweit geschützten Technologie beabsichtigt Carbios eine Führungsrolle auf dem schnell wachsenden Markt für recyceltes PET einzunehmen. Ich danke all unseren langjährigen und neuen Aktionären, die ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in unser Projekt zum Ausdruck gebracht haben, das sowohl wirtschaftlich als auch in ökologischer Hinsicht einen Mehrwert schaffen wird." Philippe Pouletty, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Carbios, fügt hinzu: "Diese erfolgreiche Kapitalerhöhung in einem schwierigen Marktumfeld bestätigt die Ambitionen von Carbios, sich zu einem Weltmarktführer in der Kreislaufwirtschaft von Plastik zu entwickeln und damit zum Wohl unseres Planeten beizutragen." Verwendung des Erlöses aus der Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht der Aktionäre Etwa 85 Prozent des Nettoerlöses aus der Emission der neuen Aktien werden zur Finanzierung des Baus der ersten Anlage mit einer geschätzten Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr und einem geschätzten Investitionsvolumen von etwa 230 Millionen Euro verwendet. Es wird darauf hingewiesen, dass der Teil der Investition in diese erste Anlage, der nicht aus dem Nettoerlös der Emission stammt, durch die Finanzierungen von Indorama Ventures (ca. 110 Millionen Euro), Subventionen der französischen Regierung (30 Millionen Euro) und der Region Grand-Est (12,5 Millionen Euro) sowie durch einen Teil der verfügbaren Barmittel des Unternehmens (insgesamt 83 Millionen Euro zum 31. Mai 2023) finanziert. Das Unternehmen wird den restlichen Nettoerlös aus der Ausgabe der neuen Aktien, zusammen mit Ertrag aus der vollständigen Ausübung der Erweiterung des Angebots neuer Aktien, zur Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit seinen PET-F&E-Aktivitäten und zur Intensivierung der Forschung an anderen Polymeren und/oder weiteren Anwendungsbereichen seiner Technologien verwenden. Eine zusammenfassende Beschreibung der Geschäftstätigkeit von Carbios ist in Abschnitt 2.1. der Zusammenfassung des von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers am 21. Juni 2023 unter der Nummer 23-236 gebilligten Prospekts enthalten, der kostenlos bei Carbios, auf der Website des Unternehmens, auf der Website der Autorité des marchés financiers und in der von Carbios am 22. Juni 2023 veröffentlichten Pressemitteilung erhältlich ist. Ergebnisse der Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht Mit Ablauf der Bezugsfrist am 7. Juli 2023 belief sich die Gesamtnachfrage auf 6.806.509 neue Aktien, was einer Überzeichnungsquote von 141,2% entspricht. 4.382.154 neue Aktien wurden auf nicht reduzierbarer Basis gezeichnet, was etwa 78,83% der auszugebenden neuen Aktien entspricht.

Im Rahmen des Überbezugs wurden 2.325.128 neue Aktien gezeichnet, die also nur teilweise zugeteilt werden. Dabei werden 1.176.541 neue Aktien nach einem Koeffizienten von 0,532543992 verteilt, der auf der Grundlage der Anzahl der zur Unterstützung der nicht reduzierbaren Zeichnungen vorgelegten bevorzugtem Zeichnungsrecht berechnet wird, ohne dass dies zur Zuteilung von Bruchteilen von neuen Aktien führt und ohne dass die Zuteilung die Menge der auf reduzierbarer Basis beantragten neuen Aktien übersteigen kann. Angesichts der starken Nachfrage hat der CEO von Carbios gemäß Weisung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die Erweiterung des Angebots neuer Aktien im Umfang von 725.047 zusätzlichen Aktien vollständig auszuüben, wodurch sich die Anzahl der neuen Aktien von 4.833.648 auf 5.558.695 erhöht hat. Folglich beläuft sich der Bruttobetrag der Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht (einschließlich Ausgabeaufschlag) auf 141 Millionen Euro und führt zur Ausgabe von 5.558.695 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 25,32 Euro je neuer Aktie (d.h. 0,70 Euro bei einem Nennwert und einem Ausgabeaufschlag von 24,62 Euro). Zeichnungen durch die Hauptaktionäre des Unternehmens und die Mitglieder seiner Verwaltungs- oder Führungsorgane: Name des Investoren Am Tag der Genehmigung des Prospekts Anzahl der zugeteilten Zeichnungsrecht Nicht reduzierbare Zeichnungs-verpflichtungen

(Mio. €) Nicht reduzierbare Zeichnungs-verpflichtungen

(Mio. €) Gesamte Nicht reduzierbare und reduzierbare Zeichnungs-verpflichtungen Anzahl der gehaltenen Aktien % des Aktienkapitals BOLD Geschäftsmöglichkeiten für L'Oréal Development

(Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens) 660.248 5,85% 660.248 7,16 0,00 7,16 L'Occitane Gruppe 263.157 2,33% 263.157 2,86 0,43 3,28 Von Truffle Capital verwaltete Fonds 46.511 0,41% 46.511 3,09 0,19 3,28 Amandine de Souza, Sandrine Conseiller und Karine Auclair

(Mitglieder des Aufsichtsrats des Unternehmens) 0 0% 0 0,17 0,02 0,18 Von Copernicus Wealth Management SA verwaltete Fonds

(Zensor des Unternehmens) 603.354 5,35% 603.354 0,58 0,72 1,29 Michelin Ventures

(Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens) 486.400 4,31% 486.400 0,84 0,00 0,84 Gesamt 2.059.670 18,26% 2.059.670 14,69 1,35 16,04

Auswirkung der Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht auf die Kapitalstruktur Nach Abschluss der Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht, einschließlich der vollständigen Ausübung des erweiterten Angebots neuer Aktien, beträgt das Grundkapital von Carbios 11.786.048,40 Euro und besteht nun aus 16.837.212 Aktien mit einem Nennwert von je 0,70 Euro. Das Grundkapital setzt sich ist wie folgt zusammen: Nach der Kapitalerhöhung unter Beibehaltung des bevorzugten Zeichnungsrechts (nach vollständiger Ausübung der Erweiterung des Angebots neuer Aktien) Aktionärsstruktur Auf unverwässerter Basis Auf verwässerter Basis Anzahl der Aktien % des Aktien-kapitals Anzahl der Stimmrechte % der Stimm-rechte Anzahl der Aktien % des Aktien-kapitals Anzahl der Stimm-rechte % der Stimm-rechte BOLD Geschäftsmöglichkeiten für L'Oréal Development 943.211 5,60% 943.211 5,58% 943.211 5,31% 943.211 5,28% Copernicus Wealth Management SA (1) 654.384 3,89% 654.384 3,87% 654.384 3,68% 654.384 3,66% Michelin Ventures 519.742 3,09% 519.742 3,07% 519.742 2,92% 519.742 2,91% L'Occitane Gruppe 392.852 2,33% 392.852 2,32% 392.852 2,21% 392.852 2,20% Truffle Capital Fonds 175.938 1,04% 175.938 1,04% 175.938 0,99% 175.938 0,99% Europäische Investitionsbank (EIB) 0 0,00% 0 0,00% 296.928 1,67% 296.928 1,66% Aufsichtsräte (2) 7.126 0,04% 7.126 0,04% 208.758 1,17% 208.758 1,17% Eigene

Aktien 6.960 0,04% N/A N/A 6.960 0,04% N/A N/A Streubesitz 14.136.999 83,96% 14.224.564 84,08% 14.576.053 82,00% 14.663.618 82,12% Gesamt 16.837.212 100,00% 16.917.817 100,00% 17.774.826 100,00% 17.855.431 100,00% (1) Aktien im Besitz von Fonds und/oder Einzelpersonen, die von Copernicus Wealth Management SA verwaltet werden. (2) Die Zeile "Aufsichtsräte" in der Tabelle enthält nicht die Beteiligungen von BOLD Business Opportunity für L'Oréal Development oder Michelin Ventures. Ihnen sind eigene Zeilen gewidmet. BOLD Business Opportunity für L'Oréal Development, vertreten durch Laurent Schmitt, und Michelin Ventures, vertreten durch Nicolas Seeboth, sind seit dem 23. Juni 2021 Mitglieder des Aufsichtsrats. Lock-up-Vereinbarung des Unternehmens Die Lock-up-Vereinbarung des Unternehmens gilt ab der Unterzeichnung des Agenturvertrags am 21. Juni 2023 und für einen Zeitraum von 120 Kalendertagen nach dem Datum der Abrechnung und Lieferung der neuen Aktien, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen. Rückhalteverpflichtung bestimmter Aktionäre und Aufsichtsräte der Gesellschaft Die von den Aktionären BOLD Business Opportunity für L'Oréal Development, Michelin Ventures (auch Aufsichtsräte des Unternehmens), Copernicus Wealth Management (auch Zensor des Unternehmens), Truffle Capital und L'Occitane Gruppe, signierten Zeichnungserklärungen unterliegen einer Lock-up-Verpflichtung mit Wirkung ab dem Datum der Unterzeichnung der besagten Verpflichtung und bis zum Ablauf eines Zeitraums von 90 Kalendertagen nach dem Abwicklungsdatum der neuen Aktien, die sich sowohl auf die in der Emission erworbenen als auch auf die zuvor gehaltenen Aktien bezieht, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen. Die von den Aufsichtsratsmitgliedern, die sich an der Transaktion beteiligen möchten (Amandine De Souza, Sandrine Conseiller und Karine Auclair), signierten Zeichnungserklärungen unterliegen einer Lock-up-Verpflichtung ab dem Datum der Unterzeichnung dieser Erklärung bis zum Ablauf einer Frist von 90 Kalendertagen nach dem Abwicklungsdatum der neuen Aktien, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, in Bezug auf die Aktien, die nach der Kapitalerhöhung mit bevorzugtem Zeichnungsrecht gehalten werden, wobei keiner von ihnen vor der Emission Aktionär der Gesellschaft war. Vorläufiger Zeitplan Das Abwicklungsdatum und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Euronext Growth Paris ist für den 13. Juli 2023 geplant. Die neuen Aktien werden mit der aktuellen Dividendenberechtigung ausgestattet sein. Sie sind sofort mit den im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft fungibel und werden unter der gleichen ISIN FR0011648716 gehandelt. Informationen über die Transaktion: https://investir.carbios.com Öffentliche Informationen Der von der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers ("AMF")) am 21. Juni 2023 unter der Nummer 23-236 genehmigte Prospekt besteht aus (i) dem am 12. April 2023 bei der AMF unter der Nummer D.23-0263 eingereichten einheitlichen Registrierungsdokument (das "einheitliche Registrierungsdokument"), (ii) der am 21. Juni 2023 bei der AMF unter der Nummer D.23-0263- A01 eingereichte Änderung des einheitlichen Registrierungsdokuments (die "Änderung"). Die Wertpapierbeschreibung (einschließlich der Zusammenfassung des Prospekts) (die "Wertpapierbeschreibung"), ist kostenlos erhältlich bei Carbios ("das Unternehmen"), Site de Cataroux - 8 rue de la Grolière, 63100 Clermont-Ferrand, auf der Website des Unternehmens ( https://carbios.fr/) und auf der Website der AMF ( http://www.amf-france.org ). Die Billigung des Prospekts darf nicht als positive Stellungnahme zu den angebotenen Wertpapieren ausgelegt werden. Die Anleger werden auf die Risikofaktoren hingewiesen, die in Kapitel 3 "Risikofaktoren" des einheitlichen Registrierungsdokuments und in Kapitel 5 "Risikofaktoren" der Änderung sowie in Abschnitt 2 "Risikofaktoren" der Wertpapierbeschreibung aufgeführt sind. Über Carbios Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die weltweit erste Bio-Recyclinganlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen. Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte carbios.com/en Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios Informationen zu Carbios Aktien: ISIN Nummer: FR0011648716 Ticker: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08 Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte: carbios.com/en CARBIOS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren von Carbios in einem beliebigen Land dar. Diese Pressemitteilung stellt Werbematerial dar und ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Pressemitteilung ist kein öffentliches Angebot, kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung und soll kein öffentliches Interesse an einer Transaktion im Rahmen eines öffentlichen Angebots wecken und ist auch nicht als solches zu betrachten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien oder andere Wertpapiere von Carbios dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt im Rahmen einer Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") oder einer Ausnahme von dieser Registrierungspflicht. Carbios-Aktien werden nur außerhalb der Vereinigten Staaten und in Offshore-Transaktionen in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten oder verkauft. Carbios beabsichtigt nicht, das Angebot ganz oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten zu machen. In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme von Frankreich (die "Mitgliedstaaten") wurden und werden keine Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot von Aktien des Unternehmens zu unterbreiten, das die Veröffentlichung eines Prospekts in einem der Mitgliedstaaten erfordert. Folglich dürfen Aktien der Gesellschaft in den Mitgliedstaaten nur (i) qualifizierten Anlegern im Sinne der Prospektverordnung, (ii) weniger als 150 natürlichen oder juristischen Personen, die keine qualifizierten Anleger (im Sinne der Prospektverordnung) sind, angeboten werden; oder (iii) unter anderen Umständen, die die Gesellschaft nicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung verpflichten; und unter der Voraussetzung, dass keines der in den vorstehenden Absätzen (i) bis (iii) genannten Angebote die Veröffentlichung eines Prospekts durch die Gesellschaft gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung oder eines Nachtrags zum Prospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung erfordert. Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmungen bedeutet der Ausdruck "öffentliches Angebot" in Bezug auf Wertpapiere in einem Mitgliedstaat jede Mitteilung an Personen in beliebiger Form und auf beliebigem Wege, die ausreichende Informationen über die Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Wertpapiere enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere in dem betreffenden Mitgliedstaat zu entscheiden. Diese Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Mitgliedstaaten gelten zusätzlich zu allen anderen Verkaufsbeschränkungen, die in den Mitgliedstaaten gelten können. Dieses Dokument stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar und richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" (gemäß der Definition in der Prospektverordnung, die gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist (die "UK-Prospektverordnung")) und die (i) professionelle Anleger sind im Sinne von Section 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der derzeit geltenden Fassung, die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.) der Financial Promotion Order fallen, oder (iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (iv) Personen sind, an die eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung von Anlagetätigkeiten (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf von Wertpapieren rechtmäßig direkt oder indirekt übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als die "autorisierten Personen" bezeichnet). Diese Pressemitteilung ist nur an autorisierte Personen gerichtet und darf von keiner anderen Person als einer autorisierten Person verwendet werden. Bei bestimmten Informationen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Daten beruhen und nicht als Garantie für das Eintreten der genannten Fakten und Daten ausgelegt werden sollten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die Carbios für angemessen hält. Carbios ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Carbios ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken können, sowie deren mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen oder das Ausmaß, in dem der Eintritt eines Risikos oder einer Risikokombination zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, vorherzusehen. Carbios weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen in keiner Weise eine Garantie für die künftige Leistung des Unternehmens darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse und Cashflows sowie die Entwicklung des Sektors, in dem Carbios tätig ist, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Dokuments enthaltenen Ankündigungen oder Hinweisen abweichen können. Selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows und die Entwicklungen in der Branche, in der Carbios tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die künftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von Carbios. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Carbios verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der Annahmen, auf denen sie beruhen, zu veröffentlichen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den für Carbios geltenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtungen. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern besonderen Vorschriften unterliegen. Personen, die sich in diesen Ländern aufhalten und in denen die Pressemitteilung verbreitet, veröffentlicht oder verteilt wird, müssen sich daher über diese Gesetze und Vorschriften informieren und diese einhalten. Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend. [1] Theoretische indikative Marktkapitalisierung, berechnet auf der Grundlage des Aktienkurses (33,80 Euro) und der ursprünglichen Anzahl der Aktien (11.278.517), zuzüglich der Gesamtzahl der im Rahmen der Transaktion auszugebenden neuen Aktien (5.558.695), einschließlich der Anzahl der bei Ausübung der Erweiterung des Angebots neuer Aktien ausgegebenen Aktien(725.047).



