OMV mit Fusionsfantasie der Tochterunternehmen

Bloomberg berichtete am 4.7.23, dass der österreichische Ölkonzern OMV (AT0000743059) und die staatliche ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) eine Fusion der Tochterunternehmen Borealis (europäischer Marktführer bei Basischemikalien, Düngemitteln und Kunststoffrecycling) und Borouge (Joint Venture von ADNOC und Borealis mit petrochemischen Erzeugnissen und Kunststofflösungen für die Energie-, Infrastruktur-, Mobilitäts-, Verpackungs- und Gesundheitsbranche sowie die Landwirtschaft) erwägen. ADNOC hält derzeit 25 Prozent an Borealis und 24,9 Prozent an der OMV, die wiederum an Borealis (75 Prozent) beteiligt ist, welche wiederum Anteile an Borouge besitzt. ADNOCs und OMVs kombinierte Position in Borouge liegt bei 90 Prozent, 10 Prozent sind an der Abu Dhabi Stock Exchange gelistet. Entflechtung und Synergien könnten einen Chemiegiganten mit einem Wert von über mehr als 27 Mrd. Euro schaffen. Wer vor diesem Hintergrund das Abwärtspotenzial der OMV-Aktie für begrenzt hält (13 Mrd. Euro Marktkapitalisierung, derzeit Fokus auf Downstream-Aktivitäten mit Raffinierung und Vermarktung), der könnte sich für eine Seitwärtsbewegung positionieren.

Discount-Strategien mit 7 oder 9 Prozent Puffer (Dezember / März)

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB4EBZ2 bietet beim Kaufpreis von 37 Euro einen Puffer von 7,1 Prozent und generiert eine Rendite von 3 Euro oder 18 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 15.12.23 zumindest auf Höhe des Caps von 40 Euro schließt.

9,3 Prozent Puffer gibt"s beim Discounter mit der ISIN DE000LB4EE55 zum Preis von 36,30 Euro: Hier sind 3,70 Euro oder 14,9 Prozent p.a. Rendite drin, sofern das Cap von 40 Euro per 15.3.24 nicht unterschritten wird. Bei beiden Produkten erfolgt im negativen Szenario eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 8 Prozent p.a. Kupon und X Prozent Puffer (Juni)

Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HC48ZQ8 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 12,2 Prozent p.a. Durch Kauf leicht unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (21.6.24) auf oder über dem Basispreis von 37,82 Euro notiert. Andernfalls gibt"s 26 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 / 37,82 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass der Kurs der OMV-Aktie durch die Fusionsfantasie der Tochterunternehmen unterstützt wird, kann sich mit den Zertifikaten defensiver positionieren als mit einem Direktinvestment und interessante Seitwärtsrenditen erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von OMV-Aktien oder von Anlageprodukten auf OMV-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de