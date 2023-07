Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Erholung, nach dem Kursrutsch der Vorwoche. Am Vortag konnte der DAX den Widerstand bei 15.700 Punkten nach oben durchbrechen und mit einer langen bullischen Tageskerze bei 15.828 Punkten aus dem Handel gehen. Und damit nur leicht unter dem wichtigen 10er-EMA bei 15.840 Punkten, der für den kurzfristigen Verlauf von hoher Bedeutung ist. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch erneut höher ...

