Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Barbie-Boom: Mattel geht aufs Ganze Pink ist das neue Schwarz: Nicht nur die weltweite Trendfarbe des Sommers ist "barbypink". Es gibt weltweit bei Airbnb eigene Barbie-Ferienunterkünfte und auch eine eigene Barbie Microsoft-xbox-Edition. Am 20. Juli ist der Kinostart des Barbie-Films, der am Erscheinungswochenende 80 Millionen US-Dollar in die Kino-Kassen spülen soll. Mal sehen. Der CEO des börsennotierten Barbie-Produzenten Mattel Ynon Kreiz geht aufs Ganze mit seiner groß anlegten Marketingoffensive. Er hat übrigens auch He-Man und Masters oft the Universe aus der Mattel-Klamottenkiste der 80er-Jahre geräumt und gießt sie fleißig in ...

