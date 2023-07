(shareribs.com) New York 12.07.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach unten. Am Dienstag war der höchste Stand seit zehn Wochen erreicht worden. Das private American Petroleum Institute meldete einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände. Wie das API gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,026 Millionen Barrel gestiegen. In der Vorwoche waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...