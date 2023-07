Lt. den Bundesstatistikern stehen die Staaten mit einem Anteil von 9,8 % an erster Stelle bei den Gesamtexporten, gefolgt von Frankreich (7,6 %), den Niederlanden (7,3 %) und China (6,2 %). Betrachtet wurde dabei der Zeitraum von Januar bis Mai 2023. Von Güten und Waren im Wert von 658,6 Mrd. € entfielen im genannten Zeitraum 64,3 Mrd. € auf Amerika (+7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum), in erster Linie Kfz und Kfz-Teile (13,9 Mrd. €, +11,2 %), auf die nächsten Plätze kommen Maschinen (11,9 Mrd. €, +19,8 %) sowie pharmazeutische Produkte (10,2 Mrd. €, +1,8 %). Auch der Import nach Deutschland aus den USA ist gestiegen - um 15,9 % für Waren im Wert von 40 Mrd. €, vor allem für pharmazeutische Erzeugnisse, sonstige Fahrzeuge (z. B. Flugzeuge) und Datenverarbeitungsgeräte. Die USA sind unter den wichtigsten Importeuren Deutschlands in den ersten 5 Monaten des Jahres auf Rang 3 zu finden - hinter China und den Niederlanden.



