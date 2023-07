DJ PTA-Adhoc: SPARTA AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Kapitalerhöhung vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/12.07.2023/09:05) - Vorstand und Aufsichtsrat der SPARTA AG haben beschlossen, der für den 23. August 2023 vorgesehenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft einen Beschlussvorschlag für eine Kapitalerhöhung von derzeit 49.221.732,00 Euro um bis zu 24.610.866,00 Euro auf bis zu 73.832.598,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.757.919 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem jeweiligen Betrag am Grundkapital von 14,00 Euro (die "Neuen Aktien") zur Abstimmung vorzulegen.

Gemäß Beschlussvorschlag werden die Neuen Aktien den Aktionären zum Bezug angeboten und mit einem Bezugsverhältnis von 2:1 zu einem Bezugspreis von 28,49 Euro je Neuer Aktie ausgegeben. Für je zwei alte Aktien kann also eine Neue Aktie bezogen werden. Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ist berechtigt, entsprechend ihrem Bezugsrecht bis zu 1.283.901 Neue Aktien ganz oder teilweise gegen Sacheinlagen zu beziehen. Die Sacheinlage besteht aus der Beteiligung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft an der im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 33874 eingetragenen Beta Systems Software AG mit Sitz in Berlin, somit aus bis zu 816.911 auf den Inhaber lautende Aktien der Beta Systems Software AG (die "Beta Systems-Aktien") mit der ISIN DE000A2BPP88, die in den Handel des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sind. Dabei darf die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft für jede von ihr gezeichnete Neue Aktie der SPARTA AG 0,63627257 Beta Systems-Aktien an die SPARTA AG übertragen. Dem Einbringungsverhältnis liegt ein Wert von 44,78 Euro je Beta Systems-Aktie zugrunde, der sich im Rahmen einer Unternehmensbewertung nach dem Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) gemäß IDW S1 ergibt, mit deren Durchführung die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, ("Rödl & Partner") vom Vorstand der SPARTA AG beauftragt wurde.

Der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat erklärt, dass die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft grundsätzlich daran interessiert sei, Aktien der Beta Systems Software AG zu dem von Rödl & Partner ermittelten objektivierten Unternehmenswert von 44,78 Euro je Beta Systems-Aktie im Rahmen der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung einzubringen.

Weitere Einzelheiten sind der Einladung zur Hauptversammlung zu entnehmen, die zeitnah im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Gesellschaft unter https://sparta.de/spv2/investoren/hauptversammlung/ veröffentlicht werden wird. Das vollständige Wertgutachten wird vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung als PDF-Datei auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar sein und zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird das Bewertungsgutachten jedem Aktionär nach Veröffentlichung unverzüglich und kostenlos übersandt.

