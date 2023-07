(shareribs.com) Chicago 12.07.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade tendieren im elektronischen Handel fester. Die Marktteilnehmer warten auf den WASDE-Bericht. Der Blick richtet sich aber auch nach Osten, wo in Kürze das Getreideexportabkommen ausläuft. In wenigen Tagen läuft das Getreideexportabkommen der Ukraine aus und Moskau hat auch weiterhin nicht vor, das Abkommen zu verlängern. ...

